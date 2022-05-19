Страховые взносы

Объединение ПФР и ФСС: в чем польза для бизнеса

Когда вместо ПФПР и ФСС будет единый СФР, у бизнеса будет меньше платежек и меньше цифр в отчетности. Целый пакет законопроектов, которые регулируют объединение ПФР и ФСС, сегодня обсудили в правительстве.

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Пока проекты еще не внесены в Госдуму. О них мы рассказывали здесь.

С 2023 года в России появится единый Фонд обязательного пенсионного и социального страхования (СФР).

Будет определена единая база для исчисления страховых взносов. Это позволит увеличить максимальные размеры выплат по больничным, сказал Михаил Мишустин на заседании.

Сотрудники, у которых заключены договоры ГПХ, также смогут получать оплату по больничным листам, выплаты по беременности и родам и по уходу за ребёнком до 1,5 лет.

Со следующего года будет установлен и единый тариф страховых взносов.

Мишустин перечислил плюсы для бизнеса от объединения фондов:

  • надо будет заполнить всего один платежный документ, а не как раньше — множество бумаг;
  • сократится количество показателей отчетности, и, следовательно, уменьшится число ошибок при расчетах и снизится вероятность начисления штрафных санкций.

 

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