Объединение ПФР и ФСС: в чем польза для бизнеса

Пока проекты еще не внесены в Госдуму. О них мы рассказывали здесь.

С 2023 года в России появится единый Фонд обязательного пенсионного и социального страхования (СФР).

Будет определена единая база для исчисления страховых взносов. Это позволит увеличить максимальные размеры выплат по больничным, сказал Михаил Мишустин на заседании.

Сотрудники, у которых заключены договоры ГПХ, также смогут получать оплату по больничным листам, выплаты по беременности и родам и по уходу за ребёнком до 1,5 лет.

Со следующего года будет установлен и единый тариф страховых взносов.

Мишустин перечислил плюсы для бизнеса от объединения фондов: