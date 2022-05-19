Объединение ПФР и ФСС: в чем польза для бизнеса

Пока проекты еще не внесены в Госдуму. О них мы рассказывали здесь.
С 2023 года в России появится единый Фонд обязательного пенсионного и социального страхования (СФР).
Будет определена единая база для исчисления страховых взносов. Это позволит увеличить максимальные размеры выплат по больничным, сказал Михаил Мишустин на заседании.
Сотрудники, у которых заключены договоры ГПХ, также смогут получать оплату по больничным листам, выплаты по беременности и родам и по уходу за ребёнком до 1,5 лет.
Со следующего года будет установлен и единый тариф страховых взносов.
Мишустин перечислил плюсы для бизнеса от объединения фондов:
- надо будет заполнить всего один платежный документ, а не как раньше — множество бумаг;
- сократится количество показателей отчетности, и, следовательно, уменьшится число ошибок при расчетах и снизится вероятность начисления штрафных санкций.