📌 Из-за длинного отпуска без содержания сдвигается период для ежегодного отпуска: пример

При этом начало рабочего года сохраняется, а конец — отодвигается на количество дней, не вошедших в отпускной стаж,.

Например, человек устроился на работу 01.04.2021. Его первый рабочий год — с 01.04.2021 по 31.03.2022.

Но в январе 2022 года он взял отпуск без содержания на 19 дней.

Из них 14 дней включаются в отпускной стаж, а 5 дней — не включаются.

Таким образом окончание рабочего года сдвинется на 5 дней.

31.03.22 + 5 дней = 05.04.22.

В отпуск сотрудник собирается в мае.

Таким образом, свой первый отпуск он возьмет за период с 01.04.2021 по 05.04.2022.

Второй отпуск будет за период с 06.04.2022 по 05.04.2023 (если за это время не будет длинных отпусков без содержания).