НДС

👷 Услуги иностранной фирмы по подбору сотрудников-таджиков не облагаются НДС

Если компания из Таджикистана оказывает услуги российской компании по подбору персонала, НДС в России платить не надо.

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Разъяснения дает Минфин в письме № 03-07-08/29974 от 08.04.2022.

НДС облагаются только услуги, если они оказаны в РФ. Поэтом важно определить место оказания услуг.

В основном это место нахождения организации, которая оказывает услуги. Но есть исключения (ст. 148 НК).

Услуга по поиску сотрудников-иностранцев, которые оказывает иностранная фирма, как исключения не поименованы.

А значит место оказания услуг — не Россия. И в России такая операция НДС не облагается.

То есть, если фирма из Таджикистана для российской фирмы ищет сотрудников-таджиков, российская фирма не будет налоговым агентом по НДС.

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