👷 Услуги иностранной фирмы по подбору сотрудников-таджиков не облагаются НДС

Разъяснения дает Минфин в письме № 03-07-08/29974 от 08.04.2022.
НДС облагаются только услуги, если они оказаны в РФ. Поэтом важно определить место оказания услуг.
В основном это место нахождения организации, которая оказывает услуги. Но есть исключения (ст. 148 НК).
Услуга по поиску сотрудников-иностранцев, которые оказывает иностранная фирма, как исключения не поименованы.
А значит место оказания услуг — не Россия. И в России такая операция НДС не облагается.
То есть, если фирма из Таджикистана для российской фирмы ищет сотрудников-таджиков, российская фирма не будет налоговым агентом по НДС.