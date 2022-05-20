❗❗❗ С 2023 года тариф взносов с превышения предельной базы будет 15,1 %

Процесс создания единого фонда СФР вместо ПФР и ФСС вышел на новый этап. Законопроекты, которые ранее были выставлены для общественного обсуждения, внесены в Госдуму.

Среди проектов — поправки в НК и закон об АУСН.

С 2023 года будет единая база по взносам. За основу возьмут базу по ОПС на 2022 год (1 565 000 руб.) и проиндексируют ее. Потом уже эту новую предельную базу будут индексировать каждый год.

Общий тариф — 30 % до предельной базы и 15,1 % с превышения базы.

Сейчас с превышения платят 10 % на ОПС, не платят на ОСС, а на ОМС вообще нет предельной базы.

Сохранятся льготные тарифы. Например, IT-компании будут по-прежнему платить 7,6 %, малый бизнес — 15 %, причем также только до предельной базы. После нее взносов не будет.

ИП также будут платить фиксированные взносы единым платежом. При этом общая сумма, которая уже зафиксирована в НК на 2023 год, не изменится.