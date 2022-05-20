🔥 Ежемесячно надо будет сдавать в ИФНС новый отчет по зарплате сотрудников

В частности, сейчас по НК надо ежеквартально до 30 числа сдавать РСВ.

С 2023 года сдавать расчет по страховым взносам надо будет также ежеквартально, но уже до 20 числа.

Более того, ежемесячно до 20 числа надо будет сдавать новый отчет, в котором будут персонифицированные сведения о физлицах: персональные данные физлиц;

сведения о суммах выплат и иных вознаграждений в их пользу за предшествующий календарный месяц.

Такая норма заложена в п.9 ст. 431 НК законопроектом, который внесен в Госдуму.

Этот отчет придет на замену СЗВ-М, который бухгалтеры сдают до 15 числа, но без указания там зарплаты.