РСВ

🔥 Ежемесячно надо будет сдавать в ИФНС новый отчет по зарплате сотрудников

После объединения ПФР и ФСС поменяются состав и формы зарплатных отчетов и сроки их сдачи.

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В частности, сейчас по НК надо ежеквартально до 30 числа сдавать РСВ.

С 2023 года сдавать расчет по страховым взносам надо будет также ежеквартально, но уже до 20 числа.

Более того, ежемесячно до 20 числа надо будет сдавать новый отчет, в котором будут персонифицированные сведения о физлицах:

  • персональные данные физлиц;
  • сведения о суммах выплат и иных вознаграждений в их пользу за предшествующий календарный месяц.

Такая норма заложена в п.9 ст. 431 НК законопроектом, который внесен в Госдуму.

Этот отчет придет на замену СЗВ-М, который бухгалтеры сдают до 15 числа, но без указания там зарплаты.

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