💣 Отчет о договорах ГПХ с физлицами надо будет сдавать в ПФР. На это у бухгалтера будет 1 день

Поправки вносят в статью 11 федерального закона № 27-ФЗ, которая регулирует перечень отчетности в ПФР.
Норма заработает с 2023 года, когда объединят ПФР и ФСС.
На следующий рабочий день надо будет сообщать о заключении договора ГПХ и о его прекращении. То есть надо будет сдать отчет 2 раза — когда заключили договор, и когда он завершился.
Причем в отчете надо будет указать реквизиты договора (его номер и дату).
Речь идет о договорах, на выплаты по которым начисляют страховые взносы.
Кстати, с 2023 года по договорникам надо будет платить взнос по единому тарифу, и такие исполнители получат право на оплату больничных и декретных.