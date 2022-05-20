Отчетность в ПФР

💣 Отчет о договорах ГПХ с физлицами надо будет сдавать в ПФР. На это у бухгалтера будет 1 день

Сейчас работодатели сдают отчет СЗВ-ТД о приеме/увольнении. Срок сдачи – 1 рабочий день. Аналогичный отчет будет и для договоров ГПХ.

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Поправки вносят в статью 11 федерального закона № 27-ФЗ, которая регулирует перечень отчетности в ПФР.

Норма заработает с 2023 года, когда объединят ПФР и ФСС.

На следующий рабочий день надо будет сообщать о заключении договора ГПХ и о его прекращении. То есть надо будет сдать отчет 2 раза — когда заключили договор, и когда он завершился.

Причем в отчете надо будет указать реквизиты договора (его номер и дату).

Речь идет о договорах, на выплаты по которым начисляют страховые взносы.

Кстати, с 2023 года по договорникам надо будет платить взнос по единому тарифу, и такие исполнители получат право на оплату больничных и декретных.

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