Банковские карты

Для оформления карт Visa и MasterCard россияне отправляются в Минск. Это новое направление «карточного» туризма

Россияне все чаще стали открывать карты в белорусских банках. Этими картами можно расплачиваться за рубежом, в иностранных онлайн-магазинах и привязывать их к мобильным пэй-сервисам. Об этом «Газете.Ru» рассказали в пресс-службе «Приорбанка».

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При помощи белорусских карт можно:

  • оплачивать зарубежные сервисы и подписки в App Store и Google Play;
  • пользоваться ими за границей.

Расплатиться такими картами на российских платформах и в российских магазинах будет нельзя.

Карту можно открыть в российских рублях, белорусских рублях, долларах и евро. Срок оформления карты – до пяти рабочих дней. Стоимость услуги составляет до 110 белорусских рублей или 2755 российских рублей.

Чтобы оформить карту придется лично явиться в отделение банка. С собой иметь российский паспорт или загранпаспорт.

Пополнить карту в отделениях российских банков нельзя, но можно сделать международный SWIFT-перевод. Для этого потребуется завести еще одну карту – «Белкарт-Мир». При оплате такой картой за границей произойдет конвертация по курсу банка с комиссией в 1% от суммы операции.

При этом не следует забывать, что в будущем белорусские банки также могут столкнуться с санкциями западных стран.

 

 

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