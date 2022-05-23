Больничные

🔥 Не прошло и года. ФСС утвердил бланки для оплаты больничных

Еще в конце прошлого года ФСС разработал проект с бланками документов в связи с всеобщим переходом на новую систему с электронными больничными. Но по сей день бухгалтеры используют старые бланки, потому что новых не было. Все изменится с 31 мая.

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ФСС опубликовал приказ от 08.04.2022 № 119 о формах документов для назначения пособия.

Среди бланков, в частности:

  • сведения о застрахованном лице;
  • заявление на пособие по уходу за ребенком;
  • заявление о перерасчете пособия;
  • уведомление о прекращении права на пособие по уходу за ребенком;
  • выписка из ЭЛН.

Таким образом, бухгалтеры больше не будут применять устаревшие бланки из старого приказа ФСС № 26н.

Новые формы применяйте с 31 мая 2022 года, когда новый приказ вступит в силу.

Писать заявление на пособие по уходу сотрудницы теперь должны на унифицированном бланке.

 

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