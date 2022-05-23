🔥 Не прошло и года. ФСС утвердил бланки для оплаты больничных

ФСС опубликовал приказ от 08.04.2022 № 119 о формах документов для назначения пособия.
Среди бланков, в частности:
- сведения о застрахованном лице;
- заявление на пособие по уходу за ребенком;
- заявление о перерасчете пособия;
- уведомление о прекращении права на пособие по уходу за ребенком;
- выписка из ЭЛН.
Таким образом, бухгалтеры больше не будут применять устаревшие бланки из старого приказа ФСС № 26н.
Новые формы применяйте с 31 мая 2022 года, когда новый приказ вступит в силу.
Писать заявление на пособие по уходу сотрудницы теперь должны на унифицированном бланке.