Упрощенный вычет по ипотеке возможно получить только в одном банке. А шуму-то было

В начале года в перечне было только 7 банков и брокерских компаний, сейчас их там 15.

Например, недавно упрощенную процедуру получения вычет внедрил Сбербанк.

Речь идет об инвестиционном налоговом вычете. Все 15 финансовых организаций из перечня такую возможность предоставляют.

Кто-то – только на вычет по типу А, кто–то – еще и по типу Б.

Что касается имущественного налогового вычета, то до сих пор в перечне есть только один-единственный банк, ипотечники которого могут такой вычет оформить. Это ВТБ.

Если у вас ипотека в другом банке, получить вычет в упрощенном порядке (по заявлению без декларации) не получится.

Кстати, в начале года ФНС рассказывала, что получить в упрощенном порядке можно не только вычет «с нуля», а и остаток вычета, если он у вас есть. Как это сделать, мы рассказывали здесь.

Однако на практике воспользоваться таким простым способом могут только клиенты одного банка.