Зарегистрируйтесь самозанятым, если сдаете квартиру предпринимателям. Иначе будут претензии от налоговой

Прямого ответа на вполне конкретный вопрос Минфин не дал.

Но пояснил, что если пенсионер является ИП, он должен платить налоги в зависимости от своего режима налогообложения (например, по УСН), если доход от аренды получен в рамках предпринимательской деятельности.

Кроме того, у данного пенсионера есть еще возможность перейти в разряд самозанятых. И тогда доход от аренды жилья будет облагаться НПД.

Разъяснения даны в письме № 03-04-05/30361 от 08.04.2022.

Кстати, ели речь идет об аренде нежилой недвижимости, то остро встает вопрос еще и с НДС. По мнению фискалов, предпринимательская аренда даже у простого физлица облагается еще и НДС, и отсутствие статуса ИП тому не помеха. Дискуссия наших читателей на эту тему – здесь.