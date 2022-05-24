Самозанятые

Зарегистрируйтесь самозанятым, если сдаете квартиру предпринимателям. Иначе будут претензии от налоговой

Пенсионер сдает в аренду комнату своей квартиры для проведения там вебинаров. Минфину задали вопрос – можно ли с аренды платить НДФЛ как простое физлицо, не обремененное никакими статусами.

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Прямого ответа на вполне конкретный вопрос Минфин не дал.

Но пояснил, что если пенсионер является ИП, он должен платить налоги в зависимости от своего режима налогообложения (например, по УСН), если доход от аренды получен в рамках предпринимательской деятельности.

Кроме того, у данного пенсионера есть еще возможность перейти в разряд самозанятых. И тогда доход от аренды жилья будет облагаться НПД.

Разъяснения даны в письме № 03-04-05/30361 от 08.04.2022.

Кстати, ели речь идет об аренде нежилой недвижимости, то остро встает вопрос еще и с НДС. По мнению фискалов, предпринимательская аренда даже у простого физлица облагается еще и НДС, и отсутствие статуса ИП тому не помеха. Дискуссия наших читателей на эту тему – здесь.

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