«Фейк месяца»: Центробанк опроверг информацию о введении лимитов на снятие наличных

Регулятор также назвал ложными сообщения о запрете на досрочное закрытие депозитов. Но в то же время Центробанк предупредил о возможных последствиях.

«Никаких проблем с рублевой наличности в стране нет. Никаких ограничений не налагается. Помните, что, закрывая депозиты досрочно, вы теряете накопленные проценты», - говорится в сообщении.

Ранее в сети появились копии писем, которые регулятор якобы разослал некоторым банкам, как предложение ограничить выдачу срочных вкладов суммой до 1 млн рублей в месяц. В документе также говорилось, что банки якобы должны утвердить лимит на снятие наличных на руки в размере не более 50 тысяч рублей и запретить досрочное прекращение депозитов.

Центральный банк назвал всю информацию, содержащуюся в письме, «фейком дня, а может быть, и месяца».