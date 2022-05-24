Мошенничество

Бывшему главе УФНС Поморья добавили срок по делу о взяточничестве. Ранее он был осужден на 8 лет

С учетом всех совершенных преступлений, Сергей Родионов проведет десять лет в колонии строгого режима. Также у него будут конфискована сумма взяток в размере 30 млн рублей.

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Родионов лишен классного чина «государственный советник Российской Федерации 2-го класса». Кроме того, подсудимого обязали выплатить штраф в размере 30 млн рублей. В начале мая он был осужден на 8 лет колонии строгого режима и штраф в размере 4,2 млн.

С апреля по ноябрь 2019 года экс-глава УФНС находился в Архангельске и Санкт-Петербурге, где, пользуясь служебным положением, вымогал и получил взятку в размере 8,9 млн рублей.

В такую сумму Родионов оценил свою помощь в снижении размера недоимки, пеней и штрафов, доначисленных по результатам выездной налоговой проверки.

 

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