Налоговые проверки

ИП вместо штатного директора – это нормально, подтвердил суд

Налоговики посчитали, что договор с ИП на управление обществом фактически является трудовым и доначислили страховые взносы, пени и штрафы на сумму более 10 млн рублей. Но компания суд выиграла.

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У налоговиков были такие аргументы:

  • ИП-управляющая ранее работала в компании директором;
  • содержание договора ГПХ похоже на старый трудовой договор;
  • зарплата по ТД была 9 тыс., а вознаграждение по ГПХ – 400 тыс. рублей.
  • ИП была управляющей еще и в других компаниях, входящих в одну группу;
  • у ИП не было наемных работников;
  • сотрудники компании подтвердили, что предпринимательница была их директором;
  • в договоре ГПХ для ИП-управляющей не была прописана субсидиарная ответственность.
Однако суд привел свои контраргументы (дело № А73-19134/2021)

По статье 42 закона об ООО (№ 14-ФЗ) общество вправе передать функции исполнительного органа управляющему.

Никаких признаков трудовых отношений в договоре ГПХ не было. А то, что он схож с трудовым, это не важно, ведь речь идет о функциях управления – они неизменны.

На ИП не вели табели, не делали приказы, не оплачивали отпуск и больничные.

Опыт найма управляющего вместо директора у этой компании был не первый. Ранее управление было в руках другой компании, потом наняли ИП.

Кроме того, после расторжения договора с этой ИП, компания заключила новый договор с другим ИП. И налоговая инспекция этот новый договор не оспаривает, отметил суд.

Также суд указал, что налоговики не имеют права оценивать экономическую эффективность ведения компанией ее деятельности, и целесообразность заключения сделок.

То, что у ИП не было работников, тоже не аргумент. Управляющая вправе работать одна без помощников, это законно.

В итоге Арбитражный суд Хабаровского края отменил решение налоговиков.

Но пока это только первая инстанция, не исключено, что налоговая инспекция продолжит борьбу.

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