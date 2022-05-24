ИП вместо штатного директора – это нормально, подтвердил суд

У налоговиков были такие аргументы:

ИП-управляющая ранее работала в компании директором;

содержание договора ГПХ похоже на старый трудовой договор;

зарплата по ТД была 9 тыс., а вознаграждение по ГПХ – 400 тыс. рублей.

ИП была управляющей еще и в других компаниях, входящих в одну группу;

у ИП не было наемных работников;

сотрудники компании подтвердили, что предпринимательница была их директором;

в договоре ГПХ для ИП-управляющей не была прописана субсидиарная ответственность.

Однако суд привел свои контраргументы (дело № А73-19134/2021

По статье 42 закона об ООО (№ 14-ФЗ) общество вправе передать функции исполнительного органа управляющему.

Никаких признаков трудовых отношений в договоре ГПХ не было. А то, что он схож с трудовым, это не важно, ведь речь идет о функциях управления – они неизменны.

На ИП не вели табели, не делали приказы, не оплачивали отпуск и больничные.

Опыт найма управляющего вместо директора у этой компании был не первый. Ранее управление было в руках другой компании, потом наняли ИП.

Кроме того, после расторжения договора с этой ИП, компания заключила новый договор с другим ИП. И налоговая инспекция этот новый договор не оспаривает, отметил суд.

Также суд указал, что налоговики не имеют права оценивать экономическую эффективность ведения компанией ее деятельности, и целесообразность заключения сделок.

То, что у ИП не было работников, тоже не аргумент. Управляющая вправе работать одна без помощников, это законно.

В итоге Арбитражный суд Хабаровского края отменил решение налоговиков.

Но пока это только первая инстанция, не исключено, что налоговая инспекция продолжит борьбу.