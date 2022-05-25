Документы, которые не касаются налогов, вы вправе не давать налоговикам вне рамок проверки

Вопрос задала наша подписчица в разделе «Клерк.Консультации».

Разъяснение дал Александр Гуров, генеральный директор «Take It Now», эксперт в области налогового контроля и проведения проверок правоохранительными органами.

Он пояснил, что право запросить документы по статье 93.1 НК у налоговиков есть. Но есть еще статья 23 НК, где прописано, что запросить могут «документы, необходимые для исчисления и уплаты налогов, сборов, а также документы, подтверждающие правильность такого исчисления и своевременность уплаты».

У компании запросили документы:

по основным средствам, запасам, товарам, НМА;

дебиторской и кредиторской задолженности в разрезе контрагентов;

заемным средствам;

перевозке опасных грузов.

Как пояснил эксперт, дать налоговикам документы по ОС, НМА, товарам, дебиторке и кредиторке, займам необходимо, только если они затрагивают взаимоотношения с конкретным контрагентом.

А что касается документов на перевозку опасных грузов, вы вправе их не давать, так как разрешительная документация не служит основанием для исчисления налогов.

Кстати, недавно вышло постановление КС о том, что налоговики не могут запрашивать какие угодно документы вне рамок проверок.