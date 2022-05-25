SAP ищет способы остаться в России. Возможно, сменят название

По их информации, SAP в конце мая готовится сделать объявление о перспективах локального бизнеса. Команда SAP СНГ может быть консолидирована либо в уже существующем российском юрлице с его переводом в собственность какого-то локального бренда, либо на базе одной из компаний-партнеров.
Топ-менеджер в российской компании-партнере SAP полагает, что многое будет зависеть от того, какие технологии будут доступны SAP СНГ в случае ребрендинга.
TAdviser отмечает, что на рынке уже есть прецеденты, когда на фоне российско-украинского конфликта ИТ-компании провели ребрендинг и смену собственника и остались работать в стране. Так, российское подразделение европейской Tietoevry стало независимой ИТ-компанией под новым брендом iiii Tech («Форайз»). А топ-менеджеры российского офиса Accenture выкупили локальный бизнес у глобальной сети. Сделка помогла сохранить рабочие места для 2,3 тыс. сотрудников.
Напомним, что в марте на фоне военной спецоперации РФ в Украине SAP прекратила все новые продажи в России и Белоруссии и начала сворачивать предоставление облачных сервисов. Кроме того, SAP планирует прекратить поддержку и своих продуктов в России. Компания ожидает, что уход из России и Белоруссии будет стоить ей порядка 300 млн евро выручки.