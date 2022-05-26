Минфин разъяснил, когда признавать расходы по цессии

Разъяснение дает Минфин в письме № 03-03-06/1/37092 от 25.04.2022.

Дальнейшая реализация права требования — это реализация финансовых услуг. Доход от такой операции определяется как стоимость имущества, причитающегося при последующей уступке права требования или прекращении обязательства.

При этом доход можно уменьшить на расходы по покупке права требования.

Признавать эти расходы для налога на прибыль можно только при дальнейшей продаже долга или при его возврате от должника.

Например, вы купили право требования долга в размере 1 млн рублей с дисконтом за 700 тыс. рублей.

Сама по себе покупка расходом не является. Но если должник расплатится, то в доходы пойдет 1 млн рублей, в расходы — 700 тыс. рублей.