Экономика России

Инвестдайджест. Рубль пытаются стабилизировать. Нефть пока держится в рамках

Рубль дешевеет на фоне слабой поддержки экспортеров, а нефть растет в ограниченном диапазоне.

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📊 Индекс МосБиржи прибавил 2,03%, инвесторы ждут возможного объявления дивидендов Газпрома. Основные американские индексы также выросли — на 0,6-1,5%. Участники рынка оценивают протокол последнего заседания ФРС США, на котором большинство представителей Федрезерва высказались за повышение ставки по 50 б. п.

🇷🇺 Рубль  накануне подорожал до 55,8 за доллар США, однако после ослабления поддержки экспортеров российская валюта резко подешевела. По итогам дня рубль стабилизировался около 59 за доллар. В четверг аналитики SberCIB Investment Research ожидают стабилизации рубля около 59–60 за доллар.

🛢 Сегодня утром Brent торгуется в диапазоне $113,8–114,8 за баррель. Инвесторы продолжают оценивать вероятность того, что ЕС введет эмбарго на импорт российской нефти в ближайшие дни или недели. Аналитики прогнозируют, что котировки останутся у отметки $114 за баррель.

💼 Доходности на рынке ОФЗ упали на 90–110 б. п. у выпусков длиной до года и на 50–60 б. п. на остальной части кривой после объявления ЦБ о проведении внеочередного заседания. Вечером Росстат сообщил, что недельная инфляция в России впервые с августа прошлого года оказалась отрицательной, поэтому в четверг утром ОФЗ продолжат дорожать.

 

По материала СберИнвестиции

 

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