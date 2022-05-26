«Обман на обмане». Центробанк предупредил о новой схеме мошенничества с «компенсацией»

«Сейчас мы отмечаем популярную схему с предложением получить якобы компенсационную выплату, если гражданин ранее становился жертвой мошенников. Это так называемый вариант схемы хищения "обман на обмане"», — рассказал ТАСС Вадим Уваров, директор Департамента информационной безопасности Банка России.

Всего за май регулятор выявил 38 подобных ресурсов, которые предлагают гражданам компенсации за ранее произведенное выманивание денег. В настоящее время такие сайты заблокированы.

За май Центробанк заблокировал более 25 тысяч мошеннических телефонных номеров – на 13% больше, чем в апреле и в три раза меньше, чем в мае.

Ранее Клерк рассказал, что делать, если мошенники пугают несуществующими кредитами.