Мошенничество

«Обман на обмане». Центробанк предупредил о новой схеме мошенничества с «компенсацией»

Центробанк РФ выявил новую схему мошенничества. На этот раз потенциальной жертве предлагают «компенсационные выплаты» от государства.

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«Сейчас мы отмечаем популярную схему с предложением получить якобы компенсационную выплату, если гражданин ранее становился жертвой мошенников. Это так называемый вариант схемы хищения "обман на обмане"», — рассказал ТАСС Вадим Уваров, директор Департамента информационной безопасности Банка России.

Всего за май регулятор выявил 38 подобных ресурсов, которые предлагают гражданам компенсации за ранее произведенное выманивание денег. В настоящее время такие сайты заблокированы.

За май Центробанк заблокировал более 25 тысяч мошеннических телефонных номеров – на 13% больше, чем в апреле и в три раза меньше, чем в мае.

Ранее Клерк рассказал, что делать, если мошенники пугают несуществующими кредитами.

 

 

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