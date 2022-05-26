Валютные операции

Нормы уже не актуальны. Центробанк смягчает контроль за банковскими операциями

Регулятор планирует повысить сумму попадающих под обязательный контроль операций с 600 тысяч до 1 млн рублей, для недвижимости - с 3 до 5 миллионов рублей.

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«Речь идет о повышении пороговых сумм, с которых начинается обязательный контроль операций. Они были определены давно и во многом уже не актуальны - тем более что они установлены в фиксированных суммах», - цитирует «Интерфакс» выступление Набиуллиной в ходе конференции «Регулирование коммерческих банков Банком России».

Кроме того, регулятор совместно с Росфинмониторингом также планируют провести аудит операций, которые подлежат обязательному контролю.

Ранее Набиуллина призвала российские банки конвертировать оставшиеся средства залогодержателей в иностранной валюте в рубли. Глава регулятора отметил, что спад в кредитовании в России свидетельствует о жесткости денежно-кредитных условий.

 

 

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