Нормы уже не актуальны. Центробанк смягчает контроль за банковскими операциями

«Речь идет о повышении пороговых сумм, с которых начинается обязательный контроль операций. Они были определены давно и во многом уже не актуальны - тем более что они установлены в фиксированных суммах», - цитирует «Интерфакс» выступление Набиуллиной в ходе конференции «Регулирование коммерческих банков Банком России».Кроме того, регулятор совместно с Росфинмониторингом также планируют провести аудит операций, которые подлежат обязательному контролю.
Ранее Набиуллина призвала российские банки конвертировать оставшиеся средства залогодержателей в иностранной валюте в рубли. Глава регулятора отметил, что спад в кредитовании в России свидетельствует о жесткости денежно-кредитных условий.