Ваши пенсионные взносы в НПФ не пропадут. Их застрахуют так же, как вклады

Законопроект с такой нормой внесен в Госдуму.

Система гарантирования пенсионных сбережений будет создана на базе АСВ.

Страховыми случаями будут:

аннулирование лицензии НПФ (за исключением добровольного);

банкротство НПФ.

Будут разные способы для выплаты возмещения.

Если деньги в ППФ были внесены работодателем по корпоративной пенсионной программе (КПП), их могут перевести в другой НПФ. Про КПП читайте тут. Если это индивидуальный пенсионный план (ИПП), когда человек сам копит себе на пенсию, то деньги могут перевести на банковский счет.

Если выплата пенсии уже началась, то ее размер будет гарантирован, но не более чем в размере двух социальных пенсий.

Нормы заработают с 1 января 2023 года.

Кстати, власти готовят пенсионную реформу, чтобы люди сами платили взносы на свою накопительную пенсию.