Пенсии

На пенсию копите самостоятельно. Проект новой накопительной системы

До конца июля в Думу планируют внести проект по реформе накопительных пенсий. Людям предложат самостоятельно платить взносы в счет будущей пенсии в размере 6% от зарплаты. За это будут давать налоговый вычет.

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Также предусмотрено софинансирование со стороны государства и страхование пенсионных накоплений на сумму до 1,4 млн рублей (по аналогии со вкладами).

Сейчас накопительную пенсию платят за счет старых взносов, которые заморожены и за счет добровольных взносов и маткапитала. Формулу накопительной пенсии с примером расчета смотрите здесь.

Ранее была информация, что стартовым капиталом для новой накопительной системы станут взносы замороженные взносы на ОПС.

Кстати, депутаты предлагали вернуть людям на руки их пенсионные накопления, потому что «сейчас эти деньги лежат мертвым грузом, а инфляция превращает их в пыль».

Каким в итоге будет окончательный вариант новой пенсионной реформы, точно не известно.

Планируется, что проект внесут в Думу до 31 июля. Об этом заявил глава комитета Госдумы по финрынку Анатолий Аксаков.

Впрочем, эксперты сомневаются, что реформа будет проведена в этом году, потому что сейчас неподходящие экономические условия и у людей нет доверия к таким инвестициям, пишут «Известия».

А вы готовы добровольно платить 6% от своей зарплаты в счет будущей пенсии?

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