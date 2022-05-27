Верховный суд оставил в силе фальшивые уточненки по НДС

Такое решение приняли суды по делу № А55-18466/2020.

История случилась с компанией из Самарской области. Чужая фирма по доверенности, которую ей компания не выдавала, в апреле 2020 года сдала уточненки по НДС за 3 и 4 квартал 2019 года.

Суд признал незаконными действия ИФНС по приему этих деклараций. Кстати, налоговики оригинал доверенности предъявить не смогли, потому что потеряли ее.

Верховный суд подтвердил решения нижестоящих судов: декларации приняты незаконно, но аннулировать их нельзя.

Пострадавшая компания должна сама сдать декларацию, чтобы уточнить данные фальшивой.

Отметим, что сейчас по ст. 80 НК декларация считается несданной, если она подписана неустановленным лицом. Но эта норма действует с 01.07.2021.