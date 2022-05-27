Инвестиции

Инвестдайджест. Российский рынок акций растет, в то время как рубль слабеет

Рынок отреагировал на дивиденды Газпрома, а рубль надеется на поддержку экспортеров.

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📊 Индекс МосБиржи прибавил 3,11% на позитиве после объявления дивидендов Газпрома. Американские фондовые индексы также растут на публикациях протокола майского заседания ФРС. Риторика регулятора о повышении ставки оказалась менее жёсткой, чем ранее прогнозировали инвесторы.

🇷🇺 Рубль по итогам закрытия рынка потерял на 10% — до 65 за доллар. Основная причина — окончание налогового периода и сокращение продаж валюты экспортёрами. По данным аналитиков, перед предстоящими налоговыми выплатами экспортеры могут вновь увеличить объёмы продажи валюты. Это поможет рублю восстановиться до 63 за доллар.

🛢 Котировки Brent торгуются около $118 за баррель. При этом ценам удалось выйти за верхнюю границу диапазона, где они держались с начала апреля, что открывает путь к максимумам конца марта — около $120 за баррель.

💼 Накануне рынок госдолга отыгрывал новости о снижении потребительских цен в России и решение Центробанка снизить ключевую ставку с 14% до 11%.


По материалам СберИнвест

 

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