Налог на имущество организаций

Для льготы по налогу на имущество высчитывайте простую дробь, а не десятичную

Налог на имущество по кадастровой стоимости бизнесу начисляют налоговики. Но компания может подать заявление на льготу. Ее считают с учетом коэффициента, который должен быть в виде простой дроби.

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Разъяснения дает Минфин в письме № 03-05-04-01/43306 от 12.05.2022.

Коэффициент нужен, если льгота применяется не с начала года или прекращается в течение года.

Показатель считают так:

отношение числа полных месяцев, в течение которых отсутствует налоговая льгота, к числу месяцев в налоговом период (их, как известно, 12). При этом месяц возникновения права на налоговую льготу, а также месяц прекращения считают за полный месяц.

Значение этого коэффициента должно определяться в виде простой правильной дроби, считает Минфин.

Это мнение доведено письмом ФНС № СД-4-21/5736 от 13.05.2022.

Аналогичное разъяснение Минфин давал и по транспортному налогу.

Дробь надо считать делением на 12. Переводить ее в десятичную нельзя.

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