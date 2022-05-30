С контрагентами можно будет поделиться своей налоговой тайной

Проект опубликован на федеральном портале.

В приказе ФНС будут отражены:

формат и порядок направления согласия на передачу налоговой тайны;

порядок предоставления налоговой тайны по запросу.

Компания может направить согласие по ТКС или через личный кабинет. В нем надо указать, за какие годы фирма готова рассекретить свои данные, и срок, на который действует такое согласие.

Например, можно на неделю рассекретить данные за 2020 год. Через неделю это согласие автоматически прекращается.

В согласии надо указать ИНН компании или физлица, которому вы разрешаете передать свою налоговую тайну.

Федеральным законом от 01.05.2022 № 120-ФЗ внесены поправки в НК, которые дают право налоговикам передавать налоговую тайну иному лицу, если на то есть согласие налогоплательщика.

Старый приказ ФНС, по которому можно было сделать свою налоговую тайну общедоступной, признают утратившим силу.

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