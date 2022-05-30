Изменили правила ведения реестра негативно влияющих на среду объектов

Как сообщает информационно-правовой портал «Гарант», новый реестр будет включать федеральную и региональную части, оператором госреестра станет Росприроднадзор.

В открытом доступе будут размещаться все сведения из реестра на сайте Росприроднадзора, за исключением данных ограниченного доступа. Меняется порядок выдачи свидетельств о постановке объекта на госучет и снятии с учета. Сроки предоставления данных услуг сократились до 5 рабочих дней.

Также прописаны правила получения свидетельств об актуализации сведений об объекте, появилась возможность корректировки учетных сведений об объектах НВОС по инициативе уполномоченного органа.

Прежний порядок утратит силу.

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