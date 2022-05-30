Налоги, взносы, пошлины

Выездных проверок в I квартале 2022 года стало больше

ФНС опубликована итоги выездных налоговых проверок (ВНП) за первый квартал 2022 года.

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Как сообщает налоговая служба, было проведено 2576 ВНП, из них 2489 проверки зафиксировали нарушения. Средний размер доначислений составил 65,1 млн руб.

Для сравнения: по итогам первого квартала 2021 года ведомство провело 1536 налоговых проверок, из них с фиксацией нарушений – 1490 ВНП. Средний размер доначислений достиг 36,8 млн руб.

Как прокомментировал руководитель Центра налоговой и корпоративной безопасности бизнеса компании «Комплаенс Решения» Иван Кузнецов, выводы неутешительны:

  • снижения количества ВНП, вероятно, больше не будет;
  • налоговые льготы, отсрочки и т.д., будут компенсироваться, в том числе, усилением налогового контроля;
  • тем, кто в зоне риска (использование спорных контрагентов, дробление и др.), стоит проанализировать риски и готовиться к ВНП.

Партнер юридической компании Taxology Алексей Артюх назвал удивительным тот факт, что почти 4% ВНП не зафиксировали нарушений. "Либо считают по решениям после возражений, а не по актам, либо ВНП назначают без предпроверочного анализа", считает эксперт.

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