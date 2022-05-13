Налоговики дадут новое послабление компаниям-должникам. Но не всем

ФНС направила в инспекции письмо, в котором указано, что до 1 июня к компаниям, которые не могут уплатить налоги, не должны применяться обеспечительные меры в виде блокировки счета по результатам налоговой проверки.

Но это послабление касается только тех компаний и ИП, которые не могут исполниться свои обязательства в связи с введенными западными санкциями. То есть не ко всем налогоплательщикам.

До 1 июня налоговики не могут блокировать счета компаний и ИП за неуплату налогов, если налогоплательщик пострадал от санкций. Этот мораторий действует с марта 2022 года.

Второй нюанс, который применяется к блокировкам счетов — при условии, что налоговики не заподозрят компанию в том, что и в дальнейшем (после 1 июня) она не планирует платить недоимку по налогам. То есть, если инспекция не будет уверена в налогоплательщике, то заблокировать счет по результатам налоговой проверки все же могут.

Читайте также: налоговики все равно смогут блокировать счета, несмотря на мораторий.

Интересно, как на практике будет «выглядеть» такое послабление? Что по этому поводу думаете вы?