С 1 июня вырастут пособия по больничным: таблица

МРОТ вырос с 13 890 до 15 279 рублей.
Смотрите нашу таблицу с новыми размерами пособий.
Показатель
Размер пособия
с 01.02.2022
Размер пособия
с 01.06.2022
Предельный размер СДЗ
2 572,60
Минимальный размер СДЗ
456,66
502,32
Пособие по больничному (минимальное за 1 день)
496,07 — если в месяце 28 дней
463,00 — если в месяце 30 дней
448,06 — если в месяце 31 день
—
509,30 — если в месяце 30 дней
492,87 — если в месяце 31 день
Максимальный размер пособия по беременности и родам
360 164,00 — за 140 дней
401 325,60 — за 156 дней
499 084,40 — за 194 дня
Минимальный размер пособия по беременности и родам
63 932,40 — за 140 дней
71 238,96 — за 156 дней
88 592,04 — за 194 дня
70 324,80 — за 140 дней
78 361,92 — за 156 дней
97 450,08 — за 194 дня
Ежемесячное пособие по уходу за ребенком (максимальное)
31 282,82
Ежемесячное пособие по уходу за ребенком (минимальное)
7 677,81
Единовременное пособие при рождении ребенка
20 472,77