Больничные

С 1 июня вырастут пособия по больничным: таблица

С 1 июня 2022 года внепланово повысили МРОТ, в связи с чем вырос минимальный размер среднего дневного заработка (СДЗ) по больничным в 2022 году.

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МРОТ вырос с 13 890 до 15 279 рублей.

Смотрите нашу таблицу с новыми размерами пособий.

Показатель

Размер пособия

с 01.02.2022

Размер пособия

с 01.06.2022

Предельный размер СДЗ

2 572,60

Минимальный размер СДЗ

456,66

502,32

Пособие по больничному (минимальное за 1 день)

496,07 — если в месяце 28 дней

463,00 — если в месяце 30 дней

448,06 — если в месяце 31 день

509,30 — если в месяце 30 дней

492,87 — если в месяце 31 день

Максимальный размер пособия по беременности и родам

360 164,00 — за 140 дней

401 325,60 — за 156 дней

499 084,40 — за 194 дня

Минимальный размер пособия по беременности и родам

63 932,40 — за 140 дней

71 238,96 — за 156 дней

88 592,04 — за 194 дня

70 324,80 — за 140 дней

78 361,92 — за 156 дней

97 450,08 — за 194 дня

Ежемесячное пособие по уходу за ребенком (максимальное)

31 282,82

Ежемесячное пособие по уходу за ребенком (минимальное)

7 677,81

Единовременное пособие при рождении ребенка

20 472,77

 

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