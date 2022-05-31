Валютных проверок не будет до 31 декабря 2022 года

Опубликовали постановление правительства № 977 от 28.05.2022.

Исключение составят проверки, в ходе которых ранее были выявлены нарушения со сроком давности, истекающим до 31 декабря 2022 года.

Кроме того, мораторий не коснется проверок соблюдения новых валютных норм, введенных указами президента из-за санкций, в том числе об обязательной продаже валютной выручки.

Не будет проверок по таким нарушениям как, например, выплата зарплаты иностранцам наличными, за что предусмотрен штраф от 75% до 100% от суммы.

Ранее налоговики уже объявили о приостановке проверок.

При этом за новые валютные нарушения налоговики на местах не смогут штрафовать без разрешения ФНС.

То есть каждый акт проверки по нарушениям новых валютных правил будут согласовывать в Москве. Только получив добро от ФНС, акт можно выслать компании.

Такой механизм описан в письме ФНС № ШЮ-4-17/2734@ от 05.03.2022.

Также кабмин продлил до 1 декабря 2022 года срок сдачи физлицами отчетов за 2021 год о движении средств на счетах в иностранных банках и о переводах за границу без открытия счета.