Сбербанк отключают от SWIFT. Но для клиентов ничего не изменится

Об этом сообщил РБК со ссылкой на Twitter главы Евросовета Шарля Мишеля. Ранее глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен отмечала, что санкциям против Сбербанка уделяется особое внимание, так как на его долю приходится 37% банковского сектора РФ.

Пресс-служба Сбербанка сообщает, что банк работает в штатном режиме. «Основные ограничения уже действуют, отключение от SWIFT не меняет текущую ситуацию в международных расчетах. Внутрироссийские операции не зависят от SWIFT и будут проводиться банком в стандартном режиме», – прокомментировал Сбер.

Напомним, что США 6 апреля заблокировали активы Сбера и ввели запрет для американских компаний и граждан на взаимодействие с ним. На следующий день банк прекратил для своих клиентов все валютные переводы за границу.

В рамках санкций от системы SWIFT ранее уже было отключено семь российских банков: ВТБ, «Открытие», «Россия», Промсвязьбанк, Совкомбанк, Новикомбанк и ВЭБ.РФ.

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