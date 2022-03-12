Сегодня SWIFT начнет отключать от системы санкционные банки

Под отключение от SWIFT попали ВТБ, Промсвязьбанк, Совкомбанк, Новикомбанк, банк «Россия», «Открытие» и госкорпорация ВЭБ.РФ.
Решение отключить банки было принято 2 марта, но его исполнение отложили на 10 дней.
Переводы внутри России будут по-прежнему проходить, поскольку тут используется система НСПК. Не будут работать только международные платежи, но для этого ряд банков уже предлагает открыть карту UnionPay.
Кроме того, с 10 марта российские карты прекратили обслуживать платежные системы Visa и Mastercard. После чего многие банки продлили сроки действия своих карт для физлиц.
Гость, заканчивается набор на курс по пяти новым ФСБУ
15 марта начинаются занятия на курсе повышения квалификации по всем новым ФСБУ. Узнаете, как они влияют на налоги, научитесь избегать ошибок, поймете, что придется изменить в учете и как его настроить по-новому.