С граждан продолжают списывать чужие долги

Чтобы защитить граждан от незаконного ареста их банковских счетов и списания финансовых средств, при участии Генпрокуратуры в конце прошлого года был принят закон № 417-ФЗ, который вступит в силу 1 июля. Согласно документу, в судебном приказе, исполнительном листе и исковом заявлении будут указываться СНИЛС, ИНН и другие сведения. Это позволит выявить более точно идентифицировать человека при возбуждении исполнительных производств.

Однако пока граждане продолжают сталкиваться с проблемами взыскания чужих задолженностей.

Так, москвич Сергей Зайцев рассказал «Клерку», что с него несколько раз взыскивали штраф полного тезки из Нижегородской области. У них совпадали ФИО и дата рождения.

Первый раз штраф в 1 тыс. руб. начислили в сентябре 2020 года. Сергей нашел телефон судебного пристава, позвонил и объяснил ситуацию. Ему пообещали разобраться, однако спустя время деньги списали со счетов в банке в принудительном порядке.

После повторного звонка судебному приставу деньги вернули. Однако через месяц их снова списали, так как приставы нужного Сергея Зайцева так и не нашли. Третий звонок приставам вроде бы решил проблему — деньги снова вернули. Однако в начале 2021 года нижегородский Сергей Зайцев вновь что-то нарушил, и штраф снова записали на московского двойника.

В четвертый раз пришлось звонить приставам. Те пообещали все исправить, но через месяц деньги все равно принудительно сняли со счетов москвича. На этот раз терпение московского Сергея Зайцева лопнуло, и он написал официальную жалобу в ФССП по Нижегородской области. Деньги вернули и больше не беспокоили.

Житель Ростовской области Андрей Самсонов рассказал «Клерку», что попал в аналогичную ситуацию в конце 2021 года. Только добиться, чтобы деньги вернули, ему так и не удалось. Жалобу рассматривали три раза, после третьего рассмотрения, Самсонов получил формальную отписку. А до прокуратуры так и не добрался.

У матери-одиночки, которая самостоятельно воспитывает 4-летнего сына, из-за наличия тезки-должницы судебные приставы из Краснодарского края неоднократно арестовывали счета и списывали средства в счет чужого долга. Суммы списаний составляли до 80 тыс. руб. Ситуация повторялась при каждой смене судебного пристава.

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