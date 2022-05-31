Охрана труда

За вредную работу надо выдавать молоко, кефир или йогурт

С 1 сентября 2022 года заработают новые нормы и условия бесплатной выдачи молока сотрудникам, у которых вредная работа.

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Опубликован приказ Минтруда № 291н от 12.05.2022.

Документ содержит:

  • перечень вредных факторов по итогам СОУТ, при которых положено молоко;
  • нормы и условия выдачи молока;
  • порядок выдачи компенсации взамен молока.

Заменить молоко можно:

  • на кисломолочные жидкие продукты жирностью до 3,5% (кефир, простокваша, ацидофилин, ряженка), йогурты жирностью до 2,5% — 500 мл;
  • на не менее 300 мл пищевых продуктов лечебно-профилактического питания.

В некоторых случаях можно заменить молоко деньгами. Размер компенсации = эквивалент стоимости молока жирностью от 2,5%. Конкретный размер выплаты указывают в коллективном или трудовом договоре.

Кроме того, вышел приказ Минтруда от 16.05.2022 № 298н с новыми нормами лечебно-профилактического питания.

Он тоже заработает с 1 сентября 2022 года.

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