За вредную работу надо выдавать молоко, кефир или йогурт

Опубликован приказ Минтруда № 291н от 12.05.2022.
Документ содержит:
- перечень вредных факторов по итогам СОУТ, при которых положено молоко;
- нормы и условия выдачи молока;
- порядок выдачи компенсации взамен молока.
Заменить молоко можно:
- на кисломолочные жидкие продукты жирностью до 3,5% (кефир, простокваша, ацидофилин, ряженка), йогурты жирностью до 2,5% — 500 мл;
- на не менее 300 мл пищевых продуктов лечебно-профилактического питания.
В некоторых случаях можно заменить молоко деньгами. Размер компенсации = эквивалент стоимости молока жирностью от 2,5%. Конкретный размер выплаты указывают в коллективном или трудовом договоре.
Кроме того, вышел приказ Минтруда от 16.05.2022 № 298н с новыми нормами лечебно-профилактического питания.
Он тоже заработает с 1 сентября 2022 года.