🏢 Старший по дому работает на жильцов, а взносы за него платит управляющая компания

Свою позицию Минфин изложил в письме № 03-15-05/40708 от 04.05.2022.

Ведомство утверждает, что у председателя МКД возникают трудовые отношения с жильцами. То есть жильцы дома — работодатель. То, что не оформлен трудовой договор — значения не имеет, ведь фактически допуск к работе есть.

Но плательщиком страховых взносов выступает управляющая компания, с которой у жильцов есть договор управления МКД.

О том, что надо начислять взносы на выплаты старшим по дому, Минфин заявляет уже много лет . Был даже проект, где эту норму вписали открытым текстом в НК, чтобы люди перестали задавать вопросы. Но поправки так и не приняли. Более того, в Совете Федерации хотели отменить взносы, потому что старшие по дому — в основном пенсионеры и эта выплата лишает их индексации пенсии, пропадает стимул заниматься общественно-полезным делом.

В вышеназванном письме Минфина также затронута тема обложения взносами выплат дворнику и уборщице, которая моет подъезды.

Их Минфин считает работающими по договору ГПХ. Заказывают их услуги собственники квартир, а платить взносы должна управляющая компания.