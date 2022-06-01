🏢 Старший по дому работает на жильцов, а взносы за него платит управляющая компания

Свою позицию Минфин изложил в письме № 03-15-05/40708 от 04.05.2022.
Ведомство утверждает, что у председателя МКД возникают трудовые отношения с жильцами. То есть жильцы дома — работодатель. То, что не оформлен трудовой договор — значения не имеет, ведь фактически допуск к работе есть.
Но плательщиком страховых взносов выступает управляющая компания, с которой у жильцов есть договор управления МКД.
Более того, в Совете Федерации хотели отменить взносы, потому что старшие по дому — в основном пенсионеры и эта выплата лишает их индексации пенсии, пропадает стимул заниматься общественно-полезным делом.
В вышеназванном письме Минфина также затронута тема обложения взносами выплат дворнику и уборщице, которая моет подъезды.
Их Минфин считает работающими по договору ГПХ. Заказывают их услуги собственники квартир, а платить взносы должна управляющая компания.