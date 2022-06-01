Прогул в СЗВ-СТАЖ маркируется кодом «НЕОПЛ»

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Сотрудник с начала месяца не появлялся на работе. На пятый день прогула его уволили. Так как он все эти дни числился в штате, его включили в форму СЗВ-М и РСВ. Но бухгалтера волнует отчет по форме СЗВ-СТАЖ.

Там надо обозначить причину, по которой сотрудник фактически не работал в период действия трудового договора.

Коллеги подсказывают – надо поставить код «НЕОПЛ». Обычно он обозначает отпуск без содержания. Но им же можно обозначить и прогул.

Например, сотрудник был в прогуле с 01.03.2022 по 05.03.2022, уволен 05.03.22.

В форме СЗВ-СТАЖ будет: 01.01.2022 – 28.02.2022

01.03.2022 – 05.03.2022 НЕОПЛ

Впрочем, есть еще мнение, что в отчете надо сделать разрыв стажа без всякого кода.

Например, сотрудник был в прогуле с 01.03.2022 по 05.03.2022, затем продолжил работу, а 28.04.2022 был уволен.

В этом случае в форме СЗВ-СТАЖ будет:

01.01.2022 – 28.02.2022

06.03.2022 – 28.04.2022

А какой вариант выбираете вы?