Бухгалтеры с боем заставляют налоговиков заверять книгу доходов ИП

Дело в том, что книга доходов ИП на ОСНО была утверждена 20 лет назад (приказ Минфина и МНС от 13.08.2002 № 86н/БГ-3-04/430).

По книгам для УСН приказы обновили, а вот по ОСНО продолжает действовать все тот же документ, который уже не отражает нынешнюю действительность. В книге до сих есть графы для отражения налога с продаж.

Обсуждение этой темы идет в нашем Телеграм-канале.

То, что книгу доходов, расходов и хозяйственных операций ИП на ОСНО надо заверять, подтвердил Минфин в письме от 16.04.2021 № 03-02-11/28766.

Коллеги рассказывают, что налоговики наотрез отказываются заверять книгу.

Вот что пишет бухгалтер из Москвы:

– Налоговая стояла насмерть – ничего заверять не будем. Поскольку ИП пошел на принцип, пришлось заверять через Управление, они письмо писали в ИФНС.

Коллеги также подтверждают, что с заверением книг у них проблемы. Налоговые инспекторы утверждают, что эту обязанность отменили, путая книги по УСН и ОСНО.