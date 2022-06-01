Налоги, взносы, пошлины

Москвичам готовы компенсировать ковидные штрафы через МФЦ

С 1 июня 2022 года москвичи вправе получить компенсации по ранее уплаченным административным штрафам за несоблюдение коронавирусных ограничений.

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Исключение составляют штрафы за нарушение режима самоизоляции. Заявление на получение компенсации можно подать в центрах госуслуг.

Кроме того, с 1 июня будет прекращено взыскание назначенных, но не оплаченных штрафов за нарушение санитарного режима.

Как получить компенсацию?

Чтобы получить компенсацию, необходимо до 31 декабря 2022 года обратиться в любой центр госуслуг «Мои документы» в Москве с необходимыми документами.

Отмечается, что ИП и юрлицам компенсация предоставляется в форме грантов. Соглашение о предоставлении гранта заполняется на месте.

Когда выплатят компенсацию?

  • Физлицам и ИП в течение 30 календарных дней.
  • Юрлицам – в течение 60 дней.

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