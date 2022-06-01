Москвичам готовы компенсировать ковидные штрафы через МФЦ

Исключение составляют штрафы за нарушение режима самоизоляции. Заявление на получение компенсации можно подать в центрах госуслуг.
Кроме того, с 1 июня будет прекращено взыскание назначенных, но не оплаченных штрафов за нарушение санитарного режима.
Как получить компенсацию?
Чтобы получить компенсацию, необходимо до 31 декабря 2022 года обратиться в любой центр госуслуг «Мои документы» в Москве с необходимыми документами.
Отмечается, что ИП и юрлицам компенсация предоставляется в форме грантов. Соглашение о предоставлении гранта заполняется на месте.
Когда выплатят компенсацию?
- Физлицам и ИП в течение 30 календарных дней.
- Юрлицам – в течение 60 дней.
Ранее по теме: