❗ Налоговики еще месяц не будут блокировать счета

Делимся с вами письмом ФНС, в котором прописана эта мера.

ФНС сообщает о продлении меры, которая ранее была введена письмо ФНС № ЕД-26-8/4@кс от 10.03.2022. Про это письмо мы рассказывали тут.

По этому документу блокировка возможна, если у налоговиков есть подозрения на возможные сокрытия активов или совершение иных действий, препятствующих взысканию.

Новым письмом № ЕД-26-8/10@кс от 31.05.2022 действие предыдущего аналогичного документа продлено до 01.07.2022.

После 1 июля блокировать счета не будут, пока не пройдет 2 недели с момента направления в банк инкассового поручения на списание налогов.