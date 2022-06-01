Блокировка счетов

❗ Налоговики еще месяц не будут блокировать счета

До 1 июля 2022 года продлили мораторий на решения о приостановке операций по счетам налогоплательщиков.

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Делимся с вами письмом ФНС, в котором прописана эта мера.

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ФНС сообщает о продлении меры, которая ранее была введена письмо ФНС № ЕД-26-8/4@кс от 10.03.2022. Про это письмо мы рассказывали тут.

По этому документу блокировка возможна, если у налоговиков есть подозрения на возможные сокрытия активов или совершение иных действий, препятствующих взысканию.

Новым письмом № ЕД-26-8/10@кс от 31.05.2022 действие предыдущего аналогичного документа продлено до 01.07.2022.

После 1 июля блокировать счета не будут, пока не пройдет 2 недели с момента направления в банк инкассового поручения на списание налогов.

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