Налоговики все равно смогут блокировать счета, несмотря на мораторий

Налоговики не будут до 1 июня блокировать счета компаний и ИП за неуплату налогов. Но по согласованию с вышестоящей налоговой все-таки будут, если есть подозрения по сокрытию активов.

Это следует из текста документа за подписью Даниила Егорова:

Блокировать счета до 01.06.22 могут, если у налоговиков будут подозрения на возможные сокрытия активов или совершение иных действий, препятствующих взысканию.

Документом поделились в телеграм-канале «Налоговый инспектор».