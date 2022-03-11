Налоговики все равно смогут блокировать счета, несмотря на мораторий

Налоговики не будут до 1 июня блокировать счета компаний и ИП за неуплату налогов. Но по согласованию с вышестоящей налоговой все-таки будут, если есть подозрения по сокрытию активов.
Это следует из текста документа за подписью Даниила Егорова:
Блокировать счета до 01.06.22 могут, если у налоговиков будут подозрения на возможные сокрытия активов или совершение иных действий, препятствующих взысканию.
Документом поделились в телеграм-канале «Налоговый инспектор».
Гость, заканчивается набор на курс по пяти новым ФСБУ
15 марта начинаются занятия на курсе повышения квалификации по всем новым ФСБУ. Узнаете, как они влияют на налоги, научитесь избегать ошибок, поймете, что придется изменить в учете и как его настроить по-новому.