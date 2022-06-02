Инвестдайджест. Рубль без скачков. Нефть пытается отыграться

📊 Индекс МосБиржи прибавил 0,8% после снижения днём ранее. Американские фондовые индексы, в свою очередь, умеренно снизились из-за новой и неоднозначной статистики из США, где число открытых вакансий в апреле совпало с ожиданиями аналитиков, составив 11,4 млн, индекс деловой активности в производственном секторе от ISM оказался выше прогнозов (56,1 пункта), а индекс занятости — ниже (49,6 пункта).

🇷🇺 Рубль закрепился в районе отметки 61 за доллар, в то же время евро отыграл у российской валюты почти 3% — до 64,4. Обороты торгов по паре EUR/RUB упали примерно в 1,5–2 раза. Это, похоже, связано с сокращением продаж евро для расчётов за газ в начале нового месяца. Аналитики ожидают, что в четверг рубль укрепится до уровней ниже 61 за доллар, а его курс к евро, вероятно, останется без изменений.

🛢 Котировки Brent утром торговались на минимуме недели $112,8 за баррель, но после восстановились до $114,5 за баррель. Коррекцию цен вызвали сообщения СМИ о том, что Саудовская Аравия и ОАЭ могут увеличить поставки нефти сверх плана.

💼 Спрос на ОФЗ повысился в преддверии публикации данных по недельной инфляции, и доходности снизились на 20-50 б. п. при высоких объёмах торгов — более 20 млрд руб. на МосБирже. Недельные темпы роста цен оказались нулевыми, что, как считают аналитики, в целом совпало с ожиданиями рынка.

По материалам СберИнвестиции