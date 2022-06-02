Из-за отгула за работу в выходной нельзя уменьшать зарплату

День отдыха, предоставленный в соответствии по статье 153 ТК (отгул за выходные), должен исключаться из нормы рабочего времени.

Об этом сообщает Роструд в письме № ПГ/10843-6-1 от 17.05.2022.

Роструд рассмотрел ситуацию, когда работа в выходной была в одном месяце, а отгул за нее — в другом.

За месяц, в котором работник работал в выходной день, нужно заплатить зарплату полностью, а также одинарную дневную часть зарплаты. А за месяц, в котором работник взял день отдыха, надо заплатить зарплату полностью, при этом работник отработает на один день меньше нормы.

Это правило действует независимо от того, берет ли работник день отдыха в текущем месяце или в последующие.

Поясним: некоторые бухгалтеры думают, что раз день отдыха оплате не подлежит, то он равносилен дню без содержания. И за этот день зарплату не платят, уменьшают оклад в пропорции. Это неправильно. Если сотрудник взял отгул, то норма дней в данном месяце у него на один меньше, чем у его коллег. И он, и его коллеги, отработали полную норму, и должны получить полный оклад.

Аналогичное разъяснение ранее давал Минтруд (письмо № 14-1/ООГ-327 от 21.01.2020).