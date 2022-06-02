8 тысяч айтишников получат отсрочку от армии

Всем айтишникам из этого списка Минцифры разослало письма.
Окончательное решение об отсрочке примет призывная комиссия.
Молодые люди из айтишного списка, получив повестку, должны явиться в военкомат и предъявить документы, подтверждающих право на отсрочку:
- паспорт;
- документ воинского учета;
- водительское удостоверение (при наличии);
- подлинник диплома о высшем образовании по специальности в соответствии с перечнем;
- подлинники справок с мест работы в аккредитованных ИТ-организациях за период с 1 апреля 2021 года по 1 апреля 2022 года.
Среди основных условий для отсрочки:
- возраст от 18 до 27 лет (родившиеся с 01.04.1995 по 15.07.2004);
- работа по трудовому договору;
- высшее образование по специальности, по которой предусмотрена отсрочка;
- стаж в IT-компании не менее 1 года — либо стаж менее 1 года, но за 1 год до приема человек окончил вуз.
До 1 мая заявки подали 2 тыс. компаний для отсрочки на 8,7 тыс. сотрудников.
Прием заявлений по осеннему призыву начнется в июле 2022 года.