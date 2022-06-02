Интернет и IT

8 тысяч айтишников получат отсрочку от армии

Минцифры составило списки ИТ-специалистов для отсрочки от армии по заявкам, которые ранее подали работодатели. В список вошли 8 тыс. человек.

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Всем айтишникам из этого списка Минцифры разослало письма.

Окончательное решение об отсрочке примет призывная комиссия.

Молодые люди из айтишного списка, получив повестку, должны явиться в военкомат и предъявить документы, подтверждающих право на отсрочку:

  • паспорт;
  • документ воинского учета;
  • водительское удостоверение (при наличии);
  • подлинник диплома о высшем образовании по специальности в соответствии с перечнем;
  • подлинники справок с мест работы в аккредитованных ИТ-организациях за период с 1 апреля 2021 года по 1 апреля 2022 года.

Среди основных условий для отсрочки:

  • возраст от 18 до 27 лет (родившиеся с 01.04.1995 по 15.07.2004);
  • работа по трудовому договору;
  • высшее образование по специальности, по которой предусмотрена отсрочка;
  • стаж в IT-компании не менее 1 года — либо стаж менее 1 года, но за 1 год до приема человек окончил вуз.

До 1 мая заявки подали 2 тыс. компаний для отсрочки на 8,7 тыс. сотрудников.

Прием заявлений по осеннему призыву начнется в июле 2022 года.

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