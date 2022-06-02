Бизнес будут контролировать через приложение

Будет меняться и сам подход к надзору - от проверок до массовой профилактики, рассказал глава Минэкономразвития Максим Решетников на правительственном совещании.

По итогам 2021 года отмечено:

снижение проверок почти в два раза (массовыми остаются проверки трудовой инспекции, пожарных и МЧС);

лучше всех профилактику перенастроили в МЧС;

вынесено 83 тыс. предостережений вместо штрафов.

Всего в 2021 году было проверено 305 тыс. МСП, что составляет треть от всех проверок в 2020 года.

Плановые проверки бизнеса приостановлены до конца 2022 года по постановлению от 10.03.2022 № 336.

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