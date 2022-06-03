Арендные отношения

Торговые центры должны повысить арендную плату иностранным компаниям, которые не работают в России

Некоторые крупные иностранные сети (магазины, общепит) закрыли свои точки в России, но не съехали оттуда. Из-за этого в торговых центрах стало меньше покупателей. Страдают другие магазины в этих ТЦ, страдают арендодатели. Минпромторг нашел решение.

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Дело в том, что зачастую арендную плату для таких крупных арендаторов устанавливали в процентах от выручки. А сейчас выручка 0, и аренда 0.

В письме № ЕВ-24225/15 от 24.03.2022 ведомство советует владельцам ТЦ пересмотреть условия договоров. Можно установить, например, аренду в сумме средней аренды до приостановления деятельности.

Кроме того, Минтромторг предупредил владельцев ТЦ, что нельзя покрывать свои убытки за счет остальных арендаторов, перекладывая на них свои недополученные доходы из-за закрывшихся иностранных компаний. В том числе нельзя давать преференции закрывшимся иностранцам.

Если такое будет, Минпромторг примет меры. Какие конкретно — в ведомстве не уточнили.

Напомним, в кабмине заявили, что арендодателям разрешат не соблюдать условия договора с арендаторами из недружественных стран.

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