Торговые центры должны повысить арендную плату иностранным компаниям, которые не работают в России

Дело в том, что зачастую арендную плату для таких крупных арендаторов устанавливали в процентах от выручки. А сейчас выручка 0, и аренда 0.

В письме № ЕВ-24225/15 от 24.03.2022 ведомство советует владельцам ТЦ пересмотреть условия договоров. Можно установить, например, аренду в сумме средней аренды до приостановления деятельности.

Кроме того, Минтромторг предупредил владельцев ТЦ, что нельзя покрывать свои убытки за счет остальных арендаторов, перекладывая на них свои недополученные доходы из-за закрывшихся иностранных компаний. В том числе нельзя давать преференции закрывшимся иностранцам.

Если такое будет, Минпромторг примет меры. Какие конкретно — в ведомстве не уточнили.

Напомним, в кабмине заявили, что арендодателям разрешат не соблюдать условия договора с арендаторами из недружественных стран.