Финансовый кризис

От SWIFT отключат еще три российских банка

Речь идет о Сбербанке, Московском кредитном банке и Россельхозбанке. Мера входит в шестой пакет санкций Евросоюза.

Версия для печати

Как только пакет опубликуют в официальном журнале Евросоюза, санкции вступят в силу, пишет Bloomberg, ссылаясь на источники.

В Сбербанке, комментируя соответствующие перспективы, заявили, что деятельность банка вне международной банковский системы не повлияет на работу в России.

Также от SWIFT отключат и один из белорусских банков. Об этом сообщило Председательство Франции в Совете ЕС.

Россельхозбанк был основан в 2000 году, основным направление организации было кредитование агропромышленного сектора и сельских территорий России.

АКБ «Московский кредитный банк» основан в 1992 году по инициативе и на средства московского предпринимателя Бориса Борисова.

Ранее по теме:

 

 

Гость, внимание! Закрываем набор на курс по всем ФСБУ
Набираем последнюю группу на комплексный курс повышения квалификации по всем новым ФСБУ: «Аренда», «Запасы», «ОС», «Капвложения» и «Документооборот».

На курсе узнаете, как новые стандарты влияют на налоги, научитесь избегать ошибок, поймете, что придется изменить в учете и как его настроить по-новому.

Занятия с 1 по 30 июня. Места в группе пока есть. Программу курса посмотреть можно тут

 

Подборка полезных мероприятий

Разместить