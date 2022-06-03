От SWIFT отключат еще три российских банка

Как только пакет опубликуют в официальном журнале Евросоюза, санкции вступят в силу, пишет Bloomberg, ссылаясь на источники.

В Сбербанке, комментируя соответствующие перспективы, заявили, что деятельность банка вне международной банковский системы не повлияет на работу в России.

Также от SWIFT отключат и один из белорусских банков. Об этом сообщило Председательство Франции в Совете ЕС.

Россельхозбанк был основан в 2000 году, основным направление организации было кредитование агропромышленного сектора и сельских территорий России.

АКБ «Московский кредитный банк» основан в 1992 году по инициативе и на средства московского предпринимателя Бориса Борисова.

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