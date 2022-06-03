Налог на прибыль

Расходы на искусственный интеллект разрешат искусственно завысить

Первоначальную стоимость основных средств, программ для ЭВМ и баз данных, которые относятся к искусственному интеллекту, можно будет увеличить в 1,5 раза. И прочие расходы на программы тоже можно завышать.

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Речь идет о тех ОС и НМА, которые включены:

  • в единый реестр российской радиоэлектронной продукции (он размещен здесь);
  • в единый реестр российских программ для ЭВМ и баз данных (он размещен здесь).

Правительственный законопроект с такими поправками в НК внесен сегодня в Госдуму.

В этих реестрах есть специальный признак, который поможет определить, относится продукция или программа к искусственному интеллекту, или нет.

Кроме того, при покупке таких программ по лицензионным и сублицензионным соглашениям (если они идут как прочие расходы по статье 264 НК) расходы тоже можно учитывать с коэффициентом 1,5.

То есть для расчета базы по прибыли включить в расходы можно больше, чем фирма фактически потратила.

Новые правила должны заработать с 2023 года.

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