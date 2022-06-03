HP уходит из России. Компании остаются без техподдержки, а пользователи без ноутбуков

Как сообщается в пресс-релизе организации «компания ждала мирного завершения спецоперации на Украине 90 дней, по истечении которых приняла окончательное решение».

На ноутбуки HP приходится более 20% продаж на рынке в этом сегменте. Продавцы сети «Связной» отметили, что это самая популярная компания-производитель у российских покупателей. Это очень неприятная новость и для отечественных компаний, поскольку на днях HP отказала в техподдержке блейд-серверов некоторым крупным корпорациям, среди которых оказалась и «дочка» «Росатома».

При этом американская компания пострадает не очень сильно, поскольку доля бизнеса HP в РФ и Белоруссии составляла менее 2%.

Руководитель отдела продаж московского IT-интегратора подтвердил «Клерку», что HP уходит как из продаж, так и из поддержки. Но «серые» поставки все равно будут, как были и раньше. «HP - это бренд для сисадминов, сродни Apple для владельцев смартфонов. Многие админы в России просто молится на технику HP. Но заменить можно все - всю линейку HP», - рассказал он.

Hewlett-Packard Enterprise образовалась после разделения Hewlett-Packard на два предприятия. HPE занимается также созданием серверов, хранением информации, услугами по системной интеграции и сервисной поддержке.

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