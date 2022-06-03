Бизнес на Дальнем Востоке дольше будет платить пониженные взносы

Дело в том, что первые годы наемных работников может не быть вообще. Все делается силами подрядчиков. Но срок для пониженных тарифов идет. В итоге бизнес фактически пользуется льготой не 10 лет, а меньше. Это исправят.

10-летний срок для льготы пойдет с месяца, когда компания сама захотела ее использовать. Для этого надо подать уведомление.

На подачу такого уведомления у фирмы будет 3 года.

Если его не подали, срок для льготы начинает идти и через 10 лет он закончится.

Правительственный законопроект с такими поправками в НК внесен сегодня в Госдуму.

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