Страховые взносы

Бизнес на Дальнем Востоке дольше будет платить пониженные взносы

Сейчас резиденты ТОР на Дальнем Востоке и резиденты порта Владивосток (СПВ) 10 лет платят взносы по тарифу 7,6% после получения статуса резидента. Стартовую точку для отсчета этих 10 лет изменят в пользу бизнеса.

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Дело в том, что первые годы наемных работников может не быть вообще. Все делается силами подрядчиков. Но срок для пониженных тарифов идет. В итоге бизнес фактически пользуется льготой не 10 лет, а меньше. Это исправят.

10-летний срок для льготы пойдет с месяца, когда компания сама захотела ее использовать. Для этого надо подать уведомление.

На подачу такого уведомления у фирмы будет 3 года.

Если его не подали, срок для льготы начинает идти и через 10 лет он закончится.

Правительственный законопроект с такими поправками в НК внесен сегодня в Госдуму.

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