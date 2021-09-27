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💣 Борис Титов вступился за бизнес, который прокатили с пониженными взносами на 1 миллиард рублей

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Рубрика Страховые взносы
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Дальневосточный бизнес негодует. Верховный суд встал на сторону налоговиков. Титов подключает к этому скандалу Генпрокуратуру.

Бизнесменов Владивостока практически задним числом лишили права на пониженные взносы и доначислили им около 1 миллиарда рублей. Сейчас за них вступился бизнес-омбудсмен Борис Титов, который попросил Генпрокуратуру разобраться в этом скандале.

Речь идет о резидентах ТОСЭР, а также зоны «Свободный порт Владивосток».

В 2014 году для них были установлены пониженные тарифы страховых взносов 7,6 %.

Однако в 2018 году Федеральным законом № 300-ФЗ (вступил в силу 03.08.2018) статья 427 НК была изменена. В ней появился пункт 10.1, в соответствии с которым применение пониженных взносов резидентами ТОСЭР и СПВ предусматривалось исключительно в отношении выплат физлицам, занятым на вновь созданных рабочих местах, указанных в заявке на заключение соглашения о размещении в ТОСЭР.

Новые резиденты так и делали, но старые, которые работали и до 03.08.2018, продолжали считать взносы по старым правилам. Оказалось, зря.

В 2019 году наконец-то (спустя год) вышло разъясняющее письмо ФНС № БС-4-11/10247@ от 28.05.2019. В нем говорится, что новые правила действуют и для старых резидентов. Мы рассказывали об этом.

До выхода этого разъяснения компании начисляли взносы по старым нормам и в итоге им в общей сложности доначислили 1 млрд рублей.

Бизнес пытался оспорить это письмо в суде. Иск подали сразу несколько компаний. Дело дошло до Верховного суда, но увы, бизнес проиграл (Решение от 19.02.2020 № АКПИ19-935). Были еще аналогичные попытки, но суды вставали на сторону ФНС.

И вот теперь в эту историю вмешался бизнес-омбудсмен Борис Титов. Он обратился в Генпрокуратуру и Правительство с просьбой разобраться.

«Затронутые данной ситуацией компании полагают, что столкнулись с изменением предоставленных условий резидентства постфактум, что означает нарушение обязательств перед инвесторами. Буду признателен за рассмотрение вопроса о пересмотре данных решений с целью улучшения инвестиционного климата России», — говорится в письме Титова.
«Организации, ставшие резидентами ТОСЭР и СПВ до 2018 года, рассчитывали, что новая норма будет распространяться лишь на новых участников, а в отношении них продолжат действовать условия, фигурировавшие на момент заключения соглашения, — отметил Борис Титов. — Дальний Восток — слишком важная и сложная территория, чтобы задним числом лишать льгот тех, кто их однажды получил. Нужно найти компромиссное решение».

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